Пошел на попятную? Серебряков раскаялся

Пошел на попятную? Серебряков открестился от русофобии

Народный артист Алексей Серебряков выразил надежду, что его критические высказывания о России не помешают ему и дальше сниматься в отечественном кино. Комментируя очередной «русофобский» скандал со своим непосредственным участием, он также назвал причины переезда в Канаду

Народный артист России Алексей Серебряков выразил надежду, что его негативные высказывания о родной стране, якобы вырванные из контекста, не помешают ему и дальше сниматься в отечественных фильмах. Он также подчеркнул, что не видит ничего страшного в оглашении своей гражданской позиции.

«Хочется верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России — и мне не выпишут «черный билет», «черную метку», дадут возможность работать», — приводит слова 54-летнего артиста ТАСС.

Согласно Серебрякову, он не понимает, почему подобная шумиха возникла именно вокруг его фраз.

«Я воспринимаю это как бред, — сказал актер. — Три месяца назад я был в Лондоне и разговаривал со студентами. Сейчас вдруг всплыла какая-то цитата, из-за которой меня опять начали поливать грязью. Я — российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного».

Кроме того, Алексей подчеркнул, что его заявление было вырвано из контекста, и опроверг информацию о том, что якобы постоянно живет в Канаде.

«Моя семья живет в Канаде, потому что мои дети учатся там в школе. А я живу здесь, иногда туда приезжаю», — пояснил народный артист.

В интервью kp.ru он также объяснил, почему решил перебраться в Северную Америку. По словам Серебрякова, одной из причин отъезда стал тот факт, что в Канаде «в два раза дешевле жить».

«Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее: во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым.

Для меня нет в жизни ничего важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы мои дети стали гражданами мира. Что в этом плохого? Я им говорю: ребята, если вы хотите построить самый большой в мире мост, не надо ждать, когда в вашей деревне потечет река. Надо поехать туда, где есть эта река и там строить мост. Для этого вы должны уметь коммуницировать, желательно говорить на трех языках. Мои сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто. Старший уже поступил в университет», — сказал актер.

В заключение он подчеркнул, что если «предателем» называть каждого россиянина, живущего и работающего за границей, то «предателей» окажется слишком много.

«Что касается патриотизма и предательства, ответьте мне: русские врачи, которые лечат детей в Африке, они — предатели родины или нет? У нас миллионов шесть россиян живут и работают за границей. Не слишком ли много получается «предателей»?» — заявил артист.

Напомним, что громкий скандал вокруг Серебрякова разгорелся в минувшем году — после выхода большого интервью с артистом за авторством журналиста Юрия Дудя. В разговоре с популярным блогером Алексей, в частности, выразил мнение, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве».

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца», — добавил тогда народный артист.

А уже в этом феврале Серебряков напомнил о себе еще одним неоднозначным высказыванием, обрушившись с критикой на российские власти в ходе своего выступления на форуме в Лондоне. Согласно звезде «Левиафана», его родная страна за последние 20 лет «создала несколько войн» в ряде стра, включая Грузию, Украину, Сирию и некоторые африканские республики.

Заявление актера ожидаемо не понравилось многим его коллегам. Так, Алексей Огурцов , известный по «Молодежке» и «Дневному дозору», отметил, что проживающему в Канаде Серебрякову легко делать такие безответственные высказывания.