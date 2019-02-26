Россияне захотели западного образования

Более половины россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, хотели бы получить образование за рубежом — в Европе или США

У респондентов спросили: «Если бы у вас была возможность выбирать, в какой стране вы хотели бы получить высшее образование?». 37 процентов опрошенных выбрали бы для учебы одну из страны Европы, а 18 процентов — США.

За российское образование выступили 36 процентов респондентов. Еще четыре процента опрошенных заявили, что не могут ответить на этот вопрос, три процента сказали, что вообще не стали бы получать высшее образование, а два процента респондентов выбрали вариант ответа «другое».

Всего в опросе приняли участие 2 660 человек.

Благодаря образованию, полученному за рубежом, дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова смогла попасть на стажировку в Европарламент . Ранее стало известно, что 21-летняя девушка стала стажером евродепутата Эмерика Шопрада от фракции «Европа за свободу и демократию» (EFDD), объединяющей правоконсервативные евроскептические партии.

По словам Шопрада, в ходе стажировки Пескова, среди прочего, занимается подготовкой обзоров прессы. Политик подчеркнул, что она не работает в России и имеет на стажировку законное право как студентка из Франции.

Елизавета Пескова училась в России и во Франции, в том числе в школе бизнеса в Париже.