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Россияне захотели западного образования 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ТАСС
Более половины россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, хотели бы получить образование за рубежом — в Европе или США
У респондентов спросили: «Если бы у вас была возможность выбирать, в какой стране вы хотели бы получить высшее образование?». 37 процентов опрошенных выбрали бы для учебы одну из страны Европы, а 18 процентов — США.
За российское образование выступили 36 процентов респондентов. Еще четыре процента опрошенных заявили, что не могут ответить на этот вопрос, три процента сказали, что вообще не стали бы получать высшее образование, а два процента респондентов выбрали вариант ответа «другое».
Всего в опросе приняли участие 2 660 человек.
Благодаря образованию, полученному за рубежом, дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова смогла попасть на стажировку в Европарламент. Ранее стало известно, что 21-летняя девушка стала стажером евродепутата Эмерика Шопрада от фракции «Европа за свободу и демократию» (EFDD), объединяющей правоконсервативные евроскептические партии.
По словам Шопрада, в ходе стажировки Пескова, среди прочего, занимается подготовкой обзоров прессы. Политик подчеркнул, что она не работает в России и имеет на стажировку законное право как студентка из Франции.
Елизавета Пескова училась в России и во Франции, в том числе в школе бизнеса в Париже.
Комментарии2
Общество , Социология , Европарламент , США
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