Божена Рынска рассказала, как узнала о смерти Малашенко

Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска рассказала, как узнала о смерти своего мужа Игоря Малашенко . Об этом она написала в своем фейсбуке.

Она рассказала, что, когда ей показалось, что Малашенко покончить с собой, она прилетела в Испанию

"Он смеялся, сказал, что я сумасшедшая, что никого самоубийства он не собирался совершать", — написала Рынска.

После этого она попросила экономку проверить дом, которая сказала, что все в порядке.

"Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заехать посмотреть. Тот написал смс, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты. Как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал…Ему позвонил охранник", — написала Рынска.

Ранее Рынска заявила, что ее муж Игорь Малашенко мог умереть в результате насильственных действий.

Малашенко был одним из основателей НТВ , а также главой РГТРК "Останкино". В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.