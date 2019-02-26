Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Божена Рынска рассказала, как узнала о смерти Малашенко 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска рассказала, как узнала о смерти своего мужа Игоря Малашенко. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Она рассказала, что, когда ей показалось, что Малашенко покончить с собой, она прилетела в Испанию.
"Он смеялся, сказал, что я сумасшедшая, что никого самоубийства он не собирался совершать", — написала Рынска.
После этого она попросила экономку проверить дом, которая сказала, что все в порядке.
"Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заехать посмотреть. Тот написал смс, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты. Как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал…Ему позвонил охранник", — написала Рынска.
Ранее Рынска заявила, что ее муж Игорь Малашенко мог умереть в результате насильственных действий.
Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК "Останкино". В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.
25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.
Газета.Ru: последние новости
"Это предательство": Серебрякова хотят лишить званий после критики РФ из Лондона Рынска допустила насильственную смерть Малашенко Коллега Игоря Малашенко подтвердил его самоубийство
Комментарии
Общество , Борис Ельцин , Игорь Малашенко , НТВ , Испания
Читайте также
Видео
Автобусы с вооруженными людьми выехали в Одессу
В мире Украина
Галкин показал подготовку Пугачёвой к концерту
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал стажировку дочери
Политика
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Грудинина лишили мандата
Политика
Савченко назвала имя нового президента Украины
В мире Украина
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
Москва послу не верит: «Пусть покажут живых Скрипалей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение