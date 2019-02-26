Лодки браконьеров предложили уничтожать

Браконьерские суда, не проданные с аукциона, предлагают уничтожать. В этом случае сократятся расходы государства на их хранение. Соответствующий закон Комитет Совета Федерации по экономполитике рекомендовал одобрить на пленарном заседании.

Сейчас порядок распоряжения изъятыми у браконьеров судами установлен Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества». Эти суда включают в план в приватизации, но документ разрабатывается длительное время, в течение которого на хранение браконьерских лодок и катеров тратят государственные деньги. Часто расходы на хранение, консервацию, перешвартовку судов, обеспечение их электроэнергией превышают возможные доходы от продажи с аукциона.