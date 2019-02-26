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Лодки браконьеров предложили уничтожать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Браконьерские суда, не проданные с аукциона, предлагают уничтожать. В этом случае сократятся расходы государства на их хранение. Соответствующий закон Комитет Совета Федерации по экономполитике рекомендовал одобрить на пленарном заседании.
Сейчас порядок распоряжения изъятыми у браконьеров судами установлен Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества». Эти суда включают в план в приватизации, но документ разрабатывается длительное время, в течение которого на хранение браконьерских лодок и катеров тратят государственные деньги. Часто расходы на хранение, консервацию, перешвартовку судов, обеспечение их электроэнергией превышают возможные доходы от продажи с аукциона.
Законом предлагается исключить конфискованные браконьерские суда из сферы действия закона о приватизации. В случае принятия инициативы Росимущество не будет оплачивать расходы на хранение и сможет более эффективно и оперативно распоряжаться судами браконьеров. Если их не получится продать с аукциона, то государство сможет уничтожить или утилизовать их.
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Общество , Росимущество , Совет Федерации
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