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В РПЦ анонсировали кадровые перестановки 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Священный синод Русской православной церкви во вторник собрался на свое первое заседание в текущем году. Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по итогам будут приняты важные кадровые решения.
"Сегодняшнее заседание будет важным — мы должны решить много текущих вопросов, включая кадровые. Жизнь идет вперед, многое меняется, поэтому изменения, в том числе кадровые, становятся ответом на те потребности и на те вызовы, которые обращаются к Церкви", — приводит слова предстоятеля РПЦ пресс-служба Московской патриархии.
Он добавил, что заседание синода будет "недолгое, но важное".
Священный синод РПЦ, согласно действующему уставу, является органом управления Русской православной церкви в период между архиерейскими соборами. Архиерейский собор — высший орган иерархического управления РПЦ.
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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ
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