В РПЦ анонсировали кадровые перестановки

"Сегодняшнее заседание будет важным — мы должны решить много текущих вопросов, включая кадровые. Жизнь идет вперед, многое меняется, поэтому изменения, в том числе кадровые, становятся ответом на те потребности и на те вызовы, которые обращаются к Церкви", — приводит слова предстоятеля РПЦ пресс-служба Московской патриархии.

Он добавил, что заседание синода будет "недолгое, но важное".

Священный синод РПЦ, согласно действующему уставу, является органом управления Русской православной церкви в период между архиерейскими соборами. Архиерейский собор — высший орган иерархического управления РПЦ.