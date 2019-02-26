Дирижер спевшего про бомбардировку США хора яростно обматерил критиков

«******** [Крайне неразумные личности]! Я "Доктора Живаго" не читал, но осуждаю», — возмутился Беглецов.

Позже дирижер подтвердил, что хор воспринимал композицию, как шуточную, какой она и создавалась в 1980 году.

«Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было», — подчеркнул он.