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Дирижер спевшего про бомбардировку США хора яростно обматерил критиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: видео группы «Концертный хор Санкт-Петербурга» во «Вконтатке»
Художественный руководитель и главный дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов матом ответил на вопрос журналиста радиостанции «Говорит Москва» о том, являлось ли исполнение песни «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих» в Исаакиевском соборе иронией.
«******** [Крайне неразумные личности]! Я "Доктора Живаго" не читал, но осуждаю», — возмутился Беглецов.
Позже дирижер подтвердил, что хор воспринимал композицию, как шуточную, какой она и создавалась в 1980 году.
«Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было», — подчеркнул он.
23 февраля, в День защитника Отечества, Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил композицию Андрея Козловского, которая была написана как сатира на пропаганду в СССР. В ней, в частности, описывалась бомбардировка Вашингтона, которую советские солдаты готовы произвести за три рубля. В соцсетях в выступлении не увидели иронии, посчитав исполнение подобной песни на 23 февраля вызывающим и воинственным поступком.
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Общество , Владимир Беглецов , Андрей Козловский , Радиостанция "Говорит Москва" , Санкт-Петербург , США
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