Екатеринбургский депутат объяснил свои слова о педофилах

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников оправдался за свои слова о педофилах. Он пояснил, что большая часть такого рода преступлений происходит на почве алкогольного или наркотического опьянения.

«Меня напрягает, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. Такое ощущение, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы — это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие», — пояснил «URA.RU» Колесников.

Накануне на заседании городской думы депутат заявил, что педофилы не являются маньяками. Эти слова вызвали большой общественный резонанс.