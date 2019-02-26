Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников оправдался за свои слова о педофилах. Он пояснил, что большая часть такого рода преступлений происходит на почве алкогольного или наркотического опьянения.
«Меня напрягает, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. Такое ощущение, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы — это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие», — пояснил «URA.RU» Колесников.
Накануне на заседании городской думы депутат заявил, что педофилы не являются маньяками. Эти слова вызвали большой общественный резонанс.
Ранее, как писал News.ru, депутат думы города Асбест в Свердловской области от «Единой России» Елена Таниди назвала своего коллегу «тупорылым». Она была оштрафована на тысячу рублей за публичное оскорбление на заседании представительного органа власти.