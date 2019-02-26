Минздрав объяснил разницу в зарплатах врачей в регионах

Ранее RT составил рейтинг регионов на основе данных Росстата с самыми низкими и высокими зарплатами врачей. Согласно рейтингу, больше всего получают медики на Чукотке — свыше 180 тысяч рублей в месяц, меньше всего в Карачаево-Черкесии — около 43 тысяч рублей.

"Высокий уровень оплаты труда врачей в Чукотском автономном округе обусловлен самым высоким доходом от трудовой деятельности в регионе в 2018 году — 91 526 рублей, в том числе с учётом большого объёма выплат по районному регулированию к заработной плате", — говорится в сообщении.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа, напротив, доход от трудовой деятельности составляет от 19 982 рублей до 23 850 рублей, уточнили в пресс-службе.

Как следует из Указа президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" правительство Российской Федерации должно обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.