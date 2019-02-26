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Поклонская прокомментировала ситуацию с певицей Maruv 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Р-Спорт
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на ситуацию с отказавшейся от участия в "Евровидении-2019" украинской певицей Maruv, отметив, что "ни любви, ни тоски, ни жалости нет у украинских политруков от шоу-бизнеса".
В финале украинского национального отбора на "Евровидение" победила певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в России. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. В понедельник телерадиокомпания сообщила, что Maruv не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019", поскольку не подписала контракт.
"Ни любви, ни тоски, ни жалости нет у украинских политруков от шоу-бизнеса. Теперь обструкции подверглась певица, которая заявила, что искренне любит Украину и платит там все налоги. Какая наглость, она захотела быть просто музыкантом, а не "битой на политической арене"!", — написала Поклонская в "ВКонтакте".
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Общество , Наталья Поклонская , Госдума
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