В России ужесточат экспертизу учебников

Ольга Васильева. Новый порядок экспертизы учебников будет независимым, сама процедура будет ужесточена, заявила министр просвещения России

"В экспертизе мы, прежде всего, будем работать вместе (с РАН — ред.), потому что академия имеет на это полномочия, чтобы быть нашим ответственным экспертом: академия наук, академия образования. Экспертиза будет независимой, она будет научной, она будет ужесточена, чтобы было понятно. Условия экспертизы будут достаточно жесткими", — сказала Васильева журналистам.

Она отметила, что ответственность ляжет на каждого рецензента. В ходе выступления на президиуме РАН министр упомянула, что в советское время каждый рецензент ставил свое имя на титульном листе, и предложила вернуть данную практику.

"Если твоя фамилия стоит на титуле, то уже вряд ли ты будешь заниматься ерундой", — считает Васильева.

В декабре министерство просвещения России обновило федеральный перечень учебников, список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%. Как уточнили в ведомстве, по итогам проведенной экспертизы более 200 предметных линеек учебников исключены из ФПУ. Каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные.

В феврале Минпросвещения уточнило, что почти 500 учебников для школьников, не вошедших в федеральный перечень учебников (ФПУ), отправят на дополнительную экспертизу, по итогам которой может быть принято решение все-таки включить их в список.