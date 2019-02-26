Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минздраве объяснили массовый отказ от прививок 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Никеричев Андрей/АГН"Москва"
Родители массово отказываются прививать детей в силу неосведомлённости о пользе вакцинации. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.
На ситуацию с вакцинацией влияет не только недостаток информации, но и неверные сведения, распространяемые в соцсетях, отметила Драпкина. По её словам, задача медицинского сообщества убедить население в том, что «прививки — это хорошо, нужно и необходимо».
Отвечая на вопрос корреспондента News.ru о профилактике заболеваний, главный терапевт отметила, что большой упор должен быть сделан на людей в возрасте до 40 лет, когда зарождаются факторы риска, появляются сердечно-сосудистые и другие заболевания.
Ещё одна группа населения, требующая пристального внимания профилактологов, — пожилые люди. Сочетание у них нескольких заболеваний затрудняет определение тяжести состояния, прогноз и выбор метода лечения.
Однако основные профилактические меры должны быть нацелены на лиц трудоспособного возраста, отметила Драпкина.
«Это наша основная когорта для действия, и особенно мужчины. Мужчины под прицелом», — подчеркнула она.
Ранее News.ru привёл слова старшего научного сотрудника отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций, кандидата медицинских наук Ирины Фридман о том, что избежать эпидемии кори можно только одним способом — вакцинацией. Она отметила, что ВОЗ призывает прививать до 95% населения. Фридман также добавила, что «истоки антипрививочной кампании» находятся в Европе.
News.ru: последние новости
Хор в Петербурге воспел атомную войну с США Серебрякова могут лишить званий и запретить въезд в РФ Венедиктов подтвердил самоубийство Малашенко
Комментарии2
Общество , Минздрав РФ , ВОЗ
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки
Происшествия Общество
Лавров назвал три условия договора с Японией
Политика
Малашенко могли убить
Происшествия
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Передвижное кафе взорвалось перед камерами
Происшествия
Колонна «Ярсов» прибыла в Москву
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение