В Минздраве объяснили массовый отказ от прививок

Родители массово отказываются прививать детей в силу неосведомлённости о пользе вакцинации. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава России , директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.

На ситуацию с вакцинацией влияет не только недостаток информации, но и неверные сведения, распространяемые в соцсетях, отметила Драпкина. По её словам, задача медицинского сообщества убедить население в том, что «прививки — это хорошо, нужно и необходимо».

Отвечая на вопрос корреспондента News.ru о профилактике заболеваний, главный терапевт отметила, что большой упор должен быть сделан на людей в возрасте до 40 лет, когда зарождаются факторы риска, появляются сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Ещё одна группа населения, требующая пристального внимания профилактологов, — пожилые люди. Сочетание у них нескольких заболеваний затрудняет определение тяжести состояния, прогноз и выбор метода лечения.

Однако основные профилактические меры должны быть нацелены на лиц трудоспособного возраста, отметила Драпкина.

«Это наша основная когорта для действия, и особенно мужчины. Мужчины под прицелом», — подчеркнула она.