Симоньян с обидой вспомнила о маленькой зарплате

Накануне Кашин провел стрим на YouTube, в ходе которого заявил, что в 2006-м получал 15 тысяч долларов в месяц. Тогда курс доллара колебался между 26 и 27 рублями. То есть Кашин зарабатывал около 400 тысяч рублей ежемесячно.

«Я в 2006-м, будучи главредом RT, получала 270 тысяч рублей», — отреагировала Симоньян, признавшись, что чувствует по этому поводу «досаду».

Журналистка посетовала, что тратила на аренду двухкомнатной квартиры в доме с «вонючим подъездом» 60 тысяч, взять ипотеку на «домик» в 63 километрах от МКАД смогла лишь в начале 2010-х годов, не получала премий и бонусов, однако была вынуждена и вынуждена до сих пор проходить проверки Счетной палаты , «ежедневную стирку» в СМИ «и вот это все».