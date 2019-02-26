Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что в 2006 году ей платили меньше, чем журналисту Олегу Кашину. Об этом она сама написала в своем телеграм-канале.
Накануне Кашин провел стрим на YouTube, в ходе которого заявил, что в 2006-м получал 15 тысяч долларов в месяц. Тогда курс доллара колебался между 26 и 27 рублями. То есть Кашин зарабатывал около 400 тысяч рублей ежемесячно.
«Я в 2006-м, будучи главредом RT, получала 270 тысяч рублей», — отреагировала Симоньян, признавшись, что чувствует по этому поводу «досаду».
Журналистка посетовала, что тратила на аренду двухкомнатной квартиры в доме с «вонючим подъездом» 60 тысяч, взять ипотеку на «домик» в 63 километрах от МКАД смогла лишь в начале 2010-х годов, не получала премий и бонусов, однако была вынуждена и вынуждена до сих пор проходить проверки Счетной палаты, «ежедневную стирку» в СМИ «и вот это все».
«Как говорит мой четырехлетний сын: "Я обиделся, и это навсегда!"», — подытожила Симоньян.