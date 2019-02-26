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В Саратове нашли замену скандальному министру 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Саратовской области Валерий Радаев назначил нового министра занятости, труда и миграции после скандала с уволенной за высказывание про «макарошки» Натальи Соколовой.
Новым руководителем ведомства стала Наталия Кривицкая, которая более четырех месяцев исполняла обязанности на этом посту, передает РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство.
Соколова, будучи министром занятости, труда и миграции, в споре с депутатом заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру и сказала, что «макарошки стоят всегда одинаково».
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Общество , Валерий Радаев , Наталья Соколова , РИА Новости , Саратов , Саратовская Область
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