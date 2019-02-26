Хор в Петербурге воспел атомную войну с США

Концертный хор Петербурга , выступая на праздничном концерте в Исаакиевском соборе 23 февраля, исполнил песню об атомной бомбардировке США . Написанная в 1980-е годы песня Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих» прозвучала после основной программы, в которой звучали произведения Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

«На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: «Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!»» — поётся в песне.

Кроме этого, в тексте музыкальной композиции есть такие слова: «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

Видео с концерта выложил хор на странице «Вконтакте» (песня Козловского звучит на 60-й минуте).