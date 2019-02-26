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Хор в Петербурге воспел атомную войну с США 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: vk.com/Концертный хор Санкт-Петербурга
Концертный хор Петербурга, выступая на праздничном концерте в Исаакиевском соборе 23 февраля, исполнил песню об атомной бомбардировке США. Написанная в 1980-е годы песня Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих» прозвучала после основной программы, в которой звучали произведения Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.
«На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: «Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!»» — поётся в песне.
Кроме этого, в тексте музыкальной композиции есть такие слова: «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».
Видео с концерта выложил хор на странице «Вконтакте» (песня Козловского звучит на 60-й минуте).
Как писал News.ru, контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал о возможностях российских гиперзвуковых ракет «Циркон» в войне против США. По его словам, ракеты поразят цели за пять минут с расстояния 500 километров от берега. Кроме того, за это время противник сможет их обнаружить, но не успеет перехватить. До этого президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новом оружии. Работа над «Цирконом», по его слвоам, будет завершена в запланированный срок.
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Комментарии48
Общество , Армия , Другое , Всеволод Хмыров , Андрей Козловский , Александра Пахмутова , Владимир Путин , Санкт-Петербург , США
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