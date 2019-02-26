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Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить Малашенко рядом с отцом 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Р-Спорт
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом с отцом.
"Я должна похоронить Игоря рядом с папой", — написала она в Facebook.
Малашенко был одним из создателей телекомпании НТВ. В 1996 году он стал одним из руководителей избирательной кампании первого президента РФ Бориса Ельцина. Спустя 22 года Малашенко возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года.
В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что Малашенко был найден мертвым в Испании, по данным издания, это могло быть самоубийство. В посольстве РФ в Испании заявили РИА Новости, что выясняют подробности произошедшего, а родственники Малашенко не обращались в посольство в связи с его смертью. О самоубийстве медиаменеджера написала Собчак в своем канале в Telegram. Смерть Малашенко подтвердил бывший сотрудник штаба Собчак, журналист Тимур Валеев.
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Общество , Борис Ельцин , Ксения Собчак , Игорь Малашенко , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , НТВ , Испания
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