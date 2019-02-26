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Салехард остался без света 

News.ru 28 минут назад
Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look
Авария нарушился электроснабжение Салехарда. В настоящее время в городе идут работы по устранению причин ЧП, заявили в местной администрации столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.
Чиновники обещают в самое ближайшее время вернуть электроэнергию всем потребителям, за исключением улицы Объездная. Для восстановления энергоснабжения на данном участке потребуется дополнительное время, передаёт Znak.com.
Причины ЧП устанавливаются. По информации Ura.ru, без электричества оказалась центральная часть Салехарда. Отключение произошло около 9.00 по местному времени (7.00 мск). По данным источника издания, блэкаут произошёл из-за аварии на подстанции «Северное сияние».
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