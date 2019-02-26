Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой врачей

Зарплата врачей в 2018 году выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом и составила 75007 рублей. Такие данные опубликовал Росстат

Самыми большими доходами могут похвастаться медики на Чукотке, заработная плата которых превышает 180 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же получают врачи в Ямало-Ненецком АО. Третье место по доходам медиков занимает Ненецкий АО (158 тысяч руб.), за ним следует Магаданская область (143 тыс. рублей). Москва заняла в рейтинге пятое место — в среднем каждый месяц столичные врачи получают 138,6 тысяч рублей, сообщает RT.

Самые маленькие зарплаты у врачей оказались в регионах Северного Кавказа — Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии. Там медики зарабатывают в среднем 43 тысячи рублей.