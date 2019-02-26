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Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой врачей 

News.ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Зарплата врачей в 2018 году выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом и составила 75007 рублей. Такие данные опубликовал Росстат.
Самыми большими доходами могут похвастаться медики на Чукотке, заработная плата которых превышает 180 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же получают врачи в Ямало-Ненецком АО. Третье место по доходам медиков занимает Ненецкий АО (158 тысяч руб.), за ним следует Магаданская область (143 тыс. рублей). Москва заняла в рейтинге пятое место — в среднем каждый месяц столичные врачи получают 138,6 тысяч рублей, сообщает RT.
Самые маленькие зарплаты у врачей оказались в регионах Северного Кавказа — Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии. Там медики зарабатывают в среднем 43 тысячи рублей.
Ранее, как писал News.ru, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2019 году зарплаты вошедших и не вошедших в майские указы бюджетников будут расти. Речь идёт о врачах, учителях, социальных и научных работниках.
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Общество , Максим Топилин , Росстат
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