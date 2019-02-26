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«Ведомости»: правительство проверит качество колбас и сыров в России 

ТАСС 25 минут назад
Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество подготовят список производителей мяса птицы, вареных колбас и сыров для проведения лабораторных исследований, чтобы проверить качество и безопасность этой продукции в стране. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Алексей Гордеев, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Издание отмечает, что планируется выяснить долю фальсификата на рынке, установить случаи использования антибиотиков в продукции. Чтобы избежать расхождения данных, Россельхознадзор и Роспотребнадзор будут совместно проводить исследования в своих лабораториях. Роскачество будет отвечать за отбор образцов, программу проверок и объединение информации. Как пояснил газете представитель Минсельхоза, инициатива направлена на повышение качества продуктов.
О результатах будет доложено в правительство РФ, сообщил газете представитель Гордеева.
По данным издания, в 2018 году Россельхознадзор выявил нарушения в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции. В свою очередь, данные на сайте Роспотребнадзора отличаются — 8% сыра и 2% мяса и мясной продукции не соответствовали норме. Представитель ведомства Юлия Мелано пояснила, что Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор — на предприятиях и складах.
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