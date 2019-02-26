Скоростной трамвай ездит по тайге в Усть-Илимске 

В Иркутской области функционирует скоростной трамвай, который едет по тайге. Транспортная артерия, возникшая в советское время, в конце 80-х годов XX века, соединяет жилой район города Усть-Илимска с промышленной зоной — целлюлозным заводом и Северной ТЭЦ. Трамвайный маршрут частично пролегает через лес, и, по свидетельствам водителей этого общественного транспорта, нередки случаи, когда около путей они встречают диких животных: лис, зайцев и лосей. Усть-Илимский трамвай, будучи одним из немногих скоростных трамваев в России, является уникальным видом наземной электрической железной дороги, он способен развивать скорость, превышающую 26 километров в час. В 2001 году он был признан лучшим трамваем в стране.