В России началась мусорная реформа. Что она изменит?

России после долгих лет обсуждения стартовала долгожданная мусорная реформа, цель которой — полностью изменить отношение к отходам как у тех, кто их собирает и утилизирует, так и у тех, кто их создает, то есть у обычных россиян. Теперь полномочия и ответственность за всю цепочку движения мусора от баков до полигонов в каждом регионе возлагается на единого оператора. Все без исключения отходы будут проходить через мусоросортировочные заводы для отделения максимального количества сырья, пригодного для вторичного использования. Как и прежде, платить за эти услуги будут граждане, но не вслепую, а согласно тарифу, утвержденному руководством региона. С 1 февраля россиянам начали приходить отдельные «мусорные» платежки. Волна недоумения, прокатившаяся по стране, свидетельствует о том, что многие россияне не понимают сути происходящего. «Лента.ру» разбиралась, зачем и кому эта реформа нужна.

Эпоха свалок

В советское время существовала стройная система сбора и переработки мусора, которую многие считали одной из самых передовых в мире. Сбор мусора, который в официальных документах назывался «твердыми бытовыми отходами», в Москве , как и по всей стране, в советские годы был организован эффективно и нареканий не вызывал.

Отходов города производили тогда гораздо меньше, да и состав их был другим: стеклянные бутылки сдавали в специальные пункты приема стеклотары, пластиковых бутылок еще не было, да и в целом количество пластика и полиэтилена до 1990-х было несопоставимо с нынешним.

Металлолом и бумагу собирали не только пионеры, существовала исправно работавшая система пунктов приема утильсырья, макулатуру сдавали, чтобы получать в обмен дефицитные книги (например, детективы и романы Дюма). Получалось, что мусор предварительно сортировался, что называется, естественным образом, и на свалки его поступало в десятки раз меньше, чем сейчас.

Но затем СССР рухнул. А на смену советскому обществу с его коммунальными ценностями в начале 90-х пришло потребительское — с ценностями индивидуальными.

Так что сегодняшние реалии с массой нерешенных вопросов по переработке и утилизации мусора сформировала не советская система, а лихие 1990-е. Именно тогда прекратилось повторное использование макулатуры и сбор вторсырья. Практически одновременно с этим сформировалась новая культура потребления, при которой количество мусора резко увеличилось. Все это, как назло, совпало с наступлением эпохи пластика. Всего за несколько лет стремительно изменилась не только страна, но и состав бытовых отходов, в которых все чаще стали встречаться разовая пластмассовая посуда, пластиковые бутылки и упаковка.

«То, что в несколько этапов прошло в 1990-х, привело к деградации и разрушению централизованной системы, которую сейчас и пытаются возродить, — объясняет профессор кафедры «Архитектурное материаловедение» МАРХИ Петр Жук. — Переход от федерального контроля на региональный уровень, нарушение иерархической системы привели к ситуации, когда разрушились этапы сбора и последующего использования отходов, которые в строительстве, например, служат сырьем для производства многих материалов».

До сортировки и утилизации мусора у государства и тем более у нового российского общества руки не доходили. От него стали просто избавляться, создавая стихийные свалки. Эти места, по словам президента Российской экологической академии Владимира Грачева, взяли под контроль криминальные группировки.

«В 90-е появились огромные свалки, которыми в те бандитские годы и управляли бандиты, — говорит Грачев. — Именно тогда разрослись все эти свалки, которые сейчас вызывают очень много вопросов. Только на свалке в Кучино скопилось почти 25 миллионов тонн гниющего мусора».

Каждая такая свалка, когда там происходят возгорания, может выделять за неделю по 50 граммов диоксинов (кумулятивных ядов), что в сто раз больше, чем четыре мусоросжигательных завода, которые будут введены в строй в столице в ближайшие годы.

Остановить превращение страны в одну большую помойку попытались путем лицензирования перевозки и захоронения отходов. Такая система работала до 2011 года.

«Получить лицензию было непросто. Это могли позволить себе только владельцы полигонов. Естественно, они и стали королями на этом рынке», — рассказывает ведущий эксперт общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев.

Затем лицензии на перевозку отменили. На рынок высыпало множество мелких предпринимателей, которые для видимости имели договор с лицензированным полигоном, а мусор возили на несанкционированные свалки. В последние годы их стало уже настолько много, что дальше откладывать реформу было невозможно.

Теперь, к слову, предотвращение образование новых свалок — одна из основных обязанностей региональных операторов, речь о которых пойдет дальше.

Новые правила мусорного рынка

«Собирать раздельно, сортировать глубоко, возвращать в народное хозяйство отсортированный отход для повторного использования и как можно меньше захоранивать», — резюмирует замысел реформы один из ее авторов — депутат Госдумы Максим Шингаркин, являющийся учредителем Общественного регионального экологического фонда «Гражданин».

До сегодняшнего дня главным для предпринимателей было вывезти мусор, избавится от него любым образом. Теперь же их заработок будет определяться количеством отходов, привезенных в предусмотренное территориальной схемой место.

Таким образом — по крайней мере в теории, — те люди и компании, которые еще вчера вываливали мусор в лесу, станут материально заинтересованы в том, чтобы забрать его оттуда и привезти куда нужно.

Шингаркин говорит, что, вопреки расхожему мнению, задача реформаторов не в том, чтобы оставить без хлеба неугодных или нечистоплотных предпринимателей. Скорее речь идет о своеобразной мусорной амнистии.

«Те, кто еще вчера криминальным образом зарабатывал на отходах, эксплуатировал полигоны, имеют возможность построить мощности по переработке и вложиться в полезное для общества дело», — поясняет парламентарий.

Время покажет способны ли прежние теневые игроки перестроится на новый лад.

В столичном регионе производится шестая часть всего бытового мусора в стране: 60 миллионов тонн в год. Все это «добро» до недавнего времени копилось на 39 полигонах, создававших вокруг себя зоны отчуждения. Многочисленные жалобы и протесты окрестных жителей, проверки надзорных органов и вмешательство властей вплоть до федерального уровня привели к закрытию 24 из них. Это привело к росту числа несанкционированных свалок.

Повлиять на ситуацию путем изменения каких-либо деталей уже невозможно. Глобальная мусорная реформа стала по сути единственным возможным вариантом.

В первую очередь нужно было навести порядок в сфере платы за вывоз отходов. Как оказалось, мало кто способен ответить, сколько конкретно это стоит и из чего складывается конечная цена вопроса.

«Раньше плата за мусор была размыта управляющей компанией. Эта непрозрачность составляла почву для обогащения за счет причинения ущерба окружающей среде и людям, живущим возле свалок», — рассказал исполнительный директор Ассоциации региональных операторов «Чистая страна» Руслан Губайдулин.

Теперь услугу перевели из жилищных в коммунальные. Это значит, что мусорный тариф для населения теперь назначается не предпринимателями, а губернаторами — с учетом экономических и социальных особенностей каждого региона.

Именно на власти субъектов страны в конечном счете возложена вся ответственность за обращение с отходами. Эксперты полагают, что это правильный ход, ведь народный гнев во время акций, связанных с полигоном, все равно обращался лично на губернатора, а не на формально ответственного за мусор главу муниципалитета.

Не исключено, что именно недовольная преобразованиями и лишившаяся доходов «мусорная мафия» стала в январе распространять в сети информацию, что каждый собственник квартиры или дома якобы обязан лично заключить договор с региональным оператором, а сумма платежа будет зависеть от количества жильцов в квартире: по 160 или 320 рублей с человека в месяц.

На самом же деле никаких договоров жителям заключать не потребуется.

Региональный оператор — это компания, которая выиграла конкурс на сбор, обработку и утилизацию мусора на вверенной ей территории. Ее работа ограничивается не только тарифом, но и схемой, в которую включены все точки движения мусора — от баков во дворе до сортировочных предприятий и полигонов.

Что касается оплаты, то с 1 февраля россияне станут получать отдельную платежку за услуги, предоставляемые региональным оператором. В ней все будет четко прописано.

В каждом регионе тарифы и способы их формирования будут отличаться.

«В среднем платеж для населения будет составлять около 120 рублей в месяц на человека, — говорит Руслан Губайдулин. — Да мы только за домофон и радиоточку платим 50 и 30 рублей в месяц, хотя с ними ничего не происходит. А мусорный тариф включает вообще все: вывоз, сортировку, утилизацию, заполнение экологических фондов».

Для компаний, взявших на себя ответственность работать по новой схеме, по словам главы ассоциации региональных операторов «Чистая страна», пока ни о какой прибыли речи не идет. «Надо перестать делать из людей, которые убирают страну, монстров», — резюмировал эксперт.

Отстранять население от решение проблем с отходами никто не собирается. Так, сейчас в Московской области на общественное обсуждение выложили проект территориальной схемы, по которой будут работать местные операторы.

«Акцент в схеме сделан на комплексы по переработке отходов. Сбор же будет проводиться двухконтейнерный, — поясняет зампред межведомственного совета Минприроды по обращению с отходами, руководитель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. — Поэтому сортировочных линий будет тоже две: одна с высоким уровнем выхода вторсырья, другая — с низким. Остающиеся отходы прессуются в специальные кубы, которые оборачиваются в пленку. В Подмосковье первые кубы появились в конце лета».

Уборка по волшебству

Эксперты в области обращения с отходами утверждают, что многие россияне до сих полагают, что оставленный ими на улице мусор исчезает куда-то сам собой. Между тем на каждого жителя страны в среднем приходится полтонны отходов за год!

«В поселках и частном секторе люди вообще не привыкли платить за подобные вещи. Они считают, что это должно происходить по взмаху волшебной палочки», — отмечает Ярослав Князев.

Однако никакого волшебства нет. В городах, где часть населения живет в частном секторе («деревяшке»), а другая — в многоквартирных домах, груз платы за вывоз мусора почти целиком ложился на последних. Реформа должна положить конец этой несправедливости.

В новые мусорные тарифы, как уже говорилось, включены все услуги, связанные с отходами. Эти деньги пойдут и на работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду от уже накопленного за все предыдущие годы мусора (к началу 2018 года — это 43 миллиарда тонн).

«Это важно понимать тем, кто любит говорить, что они мало мусора производят», — добавил Князев.

Как у них

Многие развитые страны прошли тем путем, по которому теперь движется Россия.

«Германия, Швейцария, Япония — сначала ценник там поднимался, а затем людям было предложено мусор сортировать, и какие-то виды отходов стали у них забирать бесплатно либо даже с доплатой», — объясняет Ярослав Князев.

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В Европе до 50 процентов отходов идет на переработку, а в России пока только три процента. Отставание возникло и развилось в последние 20 лет. На Западе сортировку отходов сочетают с их сжиганием и превращением в электроэнергию. В России — к примеру, в Наро-Фоминске, Москве и Казани — против таких заводов протестуют, хотя подобные предприятия действуют в Барселоне, Вене, Стокгольме и никого не возмущают. В Амстердаме предприятие соседствует со штаб-квартирой «Гринпис», а в Токио в черте города находится аж 22 мусоросжигательных завода.

Все отходы проходят обязательную сортировку. Пластмасса разбирается на пять компонентов: бутылки, канистры, пакеты, ящики. Отдельно отбираются бумага, стекло, алюминиевые банки. Отдельно — упаковки Tetra Pak, в которых сочетается бумага и алюминий.

Обязательная сортировка

В России теперь — как в Европе: запрещено скидывать мусор на полигоны без предварительной сортировки. Однако необходимых для этого заводов пока не хватает. Эксперты говорят, что никакой ошибки в этом нет: в старой системе такие предприятия появиться просто не могли. Нынешняя реформа положила начало отрасли, которой в современной России никогда не существовало.

«Инвесторы, которые собирались вложиться в строительство мусороперерабатывающего завода, прежде понимали, что никто им ничего везти не должен и не будет, — говорит Руслан Губайдулин. — А теперь, когда правила игры четко определены, предприниматель может построить мусорный завод вместо нового ТЦ, его включат в территориальную схему и повезут сырье».

Национальный проект «Экология» предполагает появление 200 таких заводов по всей стране к 2022 году. В прошлом году уже построили 40 предприятий, и каждое их них сокращает количество захораниваемых отходов на 20 процентов.

«Речь идет о создании рабочих мест в сфере обработки и сортировки, производства товаров с добавленной стоимостью из вторсырья, — отметил эксперт. — Эта отрасль потянет за собой обучение по новым профессиональным специальностям».

В тех местах, где нельзя построить такие предприятия за счет бизнеса или местного населения, расходы на их появление возьмет на себя федеральная компания «Российский экологический оператор». Ее задача — оказывать помощь в решении всех вопросов, связанных с отходами, на региональном и межрегиональном уровне.

Вторая жизнь отходов

Россиянам еще только предстоит освоить сферу производства из вторсырья, которая успешно существует, к примеру, в Швеции, где из выброшенных бутылок делают подвесные потолки, из шлаков — строительные смеси, а из пластиковых бутылок и полиэтиленов — дорожную плитку.

«Мы можем отобрать много пластика, но переработать его в какие-то полезные изделия и создать точку формирования прибыли пока довольно сложно, — Элмурод Расулмухамедов, заместитель председателя межведомственного совета Минприроды по обращению с отходами, руководитель московского отделения Всероссийского общества охраны природы. — Сейчас налажено вторичное использование макулатуры, цветных и черных металлов. Это все. Даже проекты по переработке шин пока далеко не уехали».

Будущее мусорной мафии

Однако реформа, обелившая рынок обращения отходов, может привлечь инвесторов, в том числе международных, уже имеющих опыт работы с вторсырьем.

По словам Руслана Губайдулина, с мусором теперь будет как с электричеством или газом: «Москвичи платят за свет компании Мосэнергосбыт, и вряд ли кто-то согласится на предложение некоего неизвестного лица с проводом в руках купить электричество "задешево". Все понимают, что речь идет о безопасности. К отходам тоже нужно серьезно относиться».

Вскоре даже одну мусорную машину, которая забрала отходы из баков и отвезла не на сортировку, а куда-нибудь в парк, можно будет отследить, а ее водителя и владельца оштрафовать. Регоператоров, кроме всего прочего, обязали оснастить все мусоровозы спутниковыми датчиками.

«Вклиниться сюда жулики не смогут. Для них в новой системе не останется места», — уверен Князев.

Теперь эксперты занимаются созданием по всей стране системы общественного контроля за участниками нового мусорного рынка.

«Совместно с молодежным движением Общероссийского народного фронта (ОНФ) запускаем мониторинг операторов, обучаем активистов, на что обращать внимание во время проверочных рейдов», — говорит Элмурод Расулмухамедов.

Эксперт также рассказал, что ОНФ, как структура более многочисленная, займется работой с населением, проверкой контейнерных площадок, сбором жалоб по их переполнению, а общество охраны природы берет контроль за объектами размещения отходов и раздельным сбором мусора.

В необходимости наладить жесткий контроль за действиями региональных операторов уверен и соавтор реформы — депутат Максим Шингаркин.

«Сегодня задача государства и общества — в том, чтобы заставить участников нового рынка выполнять замысел преобразований. Реформа — это джинн, которого уже выпустили из лампы, и затолкать его обратно не получится», — подчеркнул парламентарий.

К слову, контракт с каждым региональным оператором заключается сроком на десять лет и может быть расторгнут раньше времени в случае выявления нескольких системных нарушений.

Куда денутся мусорные полигоны

Первое время, несмотря на все старания реформаторов, большая часть мусора в России будет, как и прежде, захораниваться. Только теперь — в виде спрессованных кубов и на новых специализированных полигонах. Но даже такая перспектива не радует людей, которым предстоит жить по соседству.

Чтобы больше не создавать головную боль для жителей Подмосковья, Москва заключает соглашения о захоронении спрессованных отходов с некоторыми регионами. К примеру, архангельские власти сообщили о планах строительства до 2020 года экотехнопарка на юге Архангельской области, рядом с Республикой Коми. Эксперты обещают, что никакого вреда экологии он не нанесет. Контроль за чистотой процесса даже взяли на себя члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Этот вариант выглядит наиболее оптимальным, так как попыткам строить мусоросжигательные заводы пока препятствуют массовые протесты, и решить проблему отходов на уровне одного региона просто невозможно. Впрочем, со временем и этот мусор предполагается переработать, а свалки — ликвидировать. Россия еще в начале этого пути, реформа только началась.