Мальчика, оставленного в парке «Лосиный остров», передали под опеку бабушки

Мальчика, оставленного матерью в национальном парке "Лосиный остров" в Москве , официально передали под опеку бабушки, она сможет забрать ребёнка после того, как его выпишут из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в понедельник.

"Специалисты соцзащиты оказали помощь бабушке в сборе документов, и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком. После того как ребенка выпишут из больницы, женщина сможет забрать его домой", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, сразу после случившегося сотрудники соцзащиты посетили квартиру, где проживал ребёнок вместе с матерью и бабушкой. Отмечается, что семья не состояла на социальном обслуживании в учреждениях поддержки семьи и детства.

Шестилетний ребенок потерялся в воскресенье вечером в парке Лосиный остров и всю ночь провел там. Его мать Надежда Куликова заявила, что мальчик убежал и не вернулся. По версии следствия, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок ночью и в минусовую температуру пытался найти выход из леса.

Мальчика нашли автомобилисты. Они рассказали следствию, что на ребенке был мешок со скотчем. Позже его нашли при осмотре места происшествия, в мешке обнаружена детская варежка. В автомобиле матери нашли три рулона скотча, волосы с детского кресла, а также пластиковую бутылку с отпечатком руки. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство сына.