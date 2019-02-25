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Мальчика, оставленного в парке «Лосиный остров», передали под опеку бабушки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мальчика, оставленного матерью в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, официально передали под опеку бабушки, она сможет забрать ребёнка после того, как его выпишут из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в понедельник.
"Специалисты соцзащиты оказали помощь бабушке в сборе документов, и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком. После того как ребенка выпишут из больницы, женщина сможет забрать его домой", — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, сразу после случившегося сотрудники соцзащиты посетили квартиру, где проживал ребёнок вместе с матерью и бабушкой. Отмечается, что семья не состояла на социальном обслуживании в учреждениях поддержки семьи и детства.
Шестилетний ребенок потерялся в воскресенье вечером в парке Лосиный остров и всю ночь провел там. Его мать Надежда Куликова заявила, что мальчик убежал и не вернулся. По версии следствия, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок ночью и в минусовую температуру пытался найти выход из леса.
Мальчика нашли автомобилисты. Они рассказали следствию, что на ребенке был мешок со скотчем. Позже его нашли при осмотре места происшествия, в мешке обнаружена детская варежка. В автомобиле матери нашли три рулона скотча, волосы с детского кресла, а также пластиковую бутылку с отпечатком руки. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство сына.
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