Коллега рассекретил детали встречи с Малашенко

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Киселев прокомментировал смерть Игоря Малашенко 

Рамблер 42 минуты назад
Тележурналист Евгений Киселев в разговоре с радиостанцией «Коммерсант FM» прокомментировал смерть одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко.
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По словам Киселева, без Малашенко «никакого НТВ не было бы, потому что он был тем самым человеком, который построил этот дом своими руками».
Бывший ведущий программы «Итоги» охарактеризовал Игоря Малашенко как «яркого, талантливого, эрудированного, образованного, при этом непростого человека, тяжелого подчас, конфликтного, тяжелоранимого, тонкокожего, очень в каком-то смысле одинокого».
Киселев заявил, что в последние годы бывший медиаменеджер тяжело переживал невостребованность в профессии и «очень сложные, тяжелые семейные отношения».
По словам журналиста, последняя встреча с Малашенко произошла перед Новым годом, и тогда он произвел впечатление тяжелобольного человека. Тогда же Малашенко признался, что сожалеет, что в 1996 году отказал Борису Ельцину, который после победы на выборах предлагал возглавить его администрацию.
«Если бы Малашенко стал главой администрации, я думаю, что история России могла пойти совершенно по-другому, и мы бы жили сейчас в другой стране», — заявил Киселев.
Политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко скончался в ночь на 25 февраля в своем доме в Испании. По словам его коллег и друзей, Малашенко совершил самоубийство.
Комментарии3
Общество , Видео , Евгений Киселев , Борис Ельцин , Игорь Малашенко , НТВ
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