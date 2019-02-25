Стало известно о месте работы дочери Пескова

Дочь Дмитрия Пескова пройдет стажировку в Европарламенте

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета проходит стажировку в Европарламенте, сообщает «Дождь» со ссылкой на телеканал «Настоящее время».

Телеканал обратил внимание, что Елизавета Пескова указана как стажер на странице депутата Эмерика Шопрада от правопопулистской группы «Европа за свободу и демократию» (EFDD) на сайте Европарламента.

Емерик Шопрад подтвердил «Радио Свобода» , что в его команде работает дочь «влиятельного российского чиновника». По его словам, это уже вторая ее стажировка в Европарламенте. Шопрад заявил, что Елизавета имеет не меньше прав, чем другие студенты, которые проходят стажировку в качестве части их обучения. Он заверил, что о конфликте интересов речи не идет, поскольку «госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России».

Эмерик Шопрад — член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, делегат в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Россия. В 2014 году был одним из международных наблюдателей на референдуме, в ходе которого Крым стал частью России.

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета живет во Франции и учится в Парижской школе бизнеса.