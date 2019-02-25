Стало известно о месте работы дочери Пескова

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Дочь Дмитрия Пескова пройдет стажировку в Европарламенте 

Рамблер 1 час назад
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета проходит стажировку в Европарламенте, сообщает «Дождь» со ссылкой на телеканал «Настоящее время».
Телеканал обратил внимание, что Елизавета Пескова указана как стажер на странице депутата Эмерика Шопрада от правопопулистской группы «Европа за свободу и демократию» (EFDD) на сайте Европарламента.
Емерик Шопрад подтвердил «Радио Свобода», что в его команде работает дочь «влиятельного российского чиновника». По его словам, это уже вторая ее стажировка в Европарламенте. Шопрад заявил, что Елизавета имеет не меньше прав, чем другие студенты, которые проходят стажировку в качестве части их обучения. Он заверил, что о конфликте интересов речи не идет, поскольку «госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России».
Эмерик Шопрад — член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, делегат в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Россия. В 2014 году был одним из международных наблюдателей на референдуме, в ходе которого Крым стал частью России.
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета живет во Франции и учится в Парижской школе бизнеса.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков , ЕС , радио "Свобода"
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