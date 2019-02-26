Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале лежачему подростку-инвалиду пришла повестка в военкомат 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Матери подростка-инвалида в Екатеринбурге, которому пришла повестка в военкомат, нужно прийти и предоставить подтверждающие инвалидность документы, сообщила РИА Новости во вторник начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева.
Ранее издание Znak.com сообщило, что в Екатеринбурге с детства лежачему и не говорящему подростку-инвалиду пришла повестка о том, что он должен в назначенное время явиться в военкомат для постановки на воинский учет. При этом повестка пришла на день позже назначенного срока и по адресу, с которого подросток уже выписан.
"В соответствии с действующим законодательством сведения о первоначальной постановке на учет нам подают министерство образования и ТСЖ по месту прописки. Естественно, мы не знаем, здоров ли ребенок или инвалид. Поэтому в сложившейся ситуации маме нужно просто подойти, принести документы, которые подтверждают инвалидность ее мальчика, сделать соответствующую отметку в личном деле — и все", — сказала Сочнева.
По ее словам, подростку самому приходить в военкомат не обязательно: это может сделать его мать или любой другой законный представитель.
Последние новости
Собчак сообщила о самоубийстве одного из основателей НТВ Серебряков объяснил свое высказывание о "разжигании конфликтов" Россией Сердючка устроила перепалку с ведущим отбора на Евровидение от Украины
Комментарии
Общество , Армия , Минобрнауки , РИА Новости , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки
Происшествия Общество
Лавров назвал три условия договора с Японией
Политика
Малашенко могли убить
Происшествия
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Передвижное кафе взорвалось перед камерами
Происшествия
Колонна «Ярсов» прибыла в Москву
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение