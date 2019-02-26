На Урале лежачему подростку-инвалиду пришла повестка в военкомат

Матери подростка-инвалида в Екатеринбурге , которому пришла повестка в военкомат, нужно прийти и предоставить подтверждающие инвалидность документы, сообщила РИА Новости во вторник начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева.

Ранее издание Znak.com сообщило, что в Екатеринбурге с детства лежачему и не говорящему подростку-инвалиду пришла повестка о том, что он должен в назначенное время явиться в военкомат для постановки на воинский учет. При этом повестка пришла на день позже назначенного срока и по адресу, с которого подросток уже выписан.

"В соответствии с действующим законодательством сведения о первоначальной постановке на учет нам подают министерство образования и ТСЖ по месту прописки. Естественно, мы не знаем, здоров ли ребенок или инвалид. Поэтому в сложившейся ситуации маме нужно просто подойти, принести документы, которые подтверждают инвалидность ее мальчика, сделать соответствующую отметку в личном деле — и все", — сказала Сочнева.

По ее словам, подростку самому приходить в военкомат не обязательно: это может сделать его мать или любой другой законный представитель.