Чубайс отреагировал на смерть «неудобного» Малашенко

Чубайс отреагировал на самоубийство «неудобного» Малашенко

Чубайс подчеркнул, что "в свое время" Малашенко был "бесспорно лучшим медиаменеджером", который смог создать "легендарное" НТВ 90-х.

"Он с командой создал живое, настоящее телевидение, которое смотрели, обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть", — написал Чубайс.

Он также добавил, что Малашенко обладал "ярким и жестким умом" и всегда умел находить "нетривиальные, абсолютно неожиданные, точно попадающие в цель решения".