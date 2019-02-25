Чубайс отреагировал на смерть «неудобного» Малашенко

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Чубайс отреагировал на самоубийство «неудобного» Малашенко 

Газета.Ru + ещё 31 1 час назад
Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что умерший Игорь Малашенко был "самостоятельно мыслящим человеком", что делало его "неудобным". Свое мнение Чубайс выразил в фейсбуке.
Коллеги Игоря Малашенко подтвердили сообщения о его смерти
Чубайс подчеркнул, что "в свое время" Малашенко был "бесспорно лучшим медиаменеджером", который смог создать "легендарное" НТВ 90-х.
"Он с командой создал живое, настоящее телевидение, которое смотрели, обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть", — написал Чубайс.
Он также добавил, что Малашенко обладал "ярким и жестким умом" и всегда умел находить "нетривиальные, абсолютно неожиданные, точно попадающие в цель решения".
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на смерть Малашенко.
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