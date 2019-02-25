Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подруга Божены Рынски поделилась фактами из последних дней жизни Малашенко 

Рамблер + ещё 8 50 минут назад
Фото: ТАСС
Подруга Божены Рынски журналистка Мария Кричевская рассказала, что накануне смерти сооснователь НТВ Игорь Малашенко внезапно уехал из Риги в Испанию.
«Вчера мы много переписывались с Боженой. Она тревожилась за его жизнь, не могла объяснить его внезапный утренний отъезд из Риги в Испанию, ведь накануне они играли в скрэбл, гуляли с собакой, пожелали друг другу "спокойной ночи". А утром он исчез. Как теперь стало понятно, навсегда», — написала Кричевская в Facebook.
Божена Рынска попросила не беспокоить ее после известия о смерти мужа
По словам журналистки, она не верит, что Малашенко погубили «изнурительный бракоразводный процесс, раздел имущества, потеря состояния и прочее».
«Я знаю эту семью и эти отношения. Главным образом, отношение Божены к Игорю. И, поверьте, с такой подругой, с таким мощным тылом и поддержкой, можно пережить и не такое», — написала она.
Кричевская выразила уверенность, что Игоря Малашенко погубила депрессия, с которой он давно боролся, а любовь Божены Рынски «продлила его жизнь на целых восемь лет».
Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался в ночь на 25 февраля в своем доме в Испании.
Друзья Малашенко рассказали, что он покончил с собой. Тело бывшего медиаменеджера, по информации «КП», обнаружила экономка. Mash сообщает, что причиной смерти стало удушение.
Комментарии8
Общество , Шоу-бизнес , Божена Рынска , Игорь Малашенко , НТВ , Испания
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Федорова рассказала о знакомстве с Трампом
Шоу-бизнес
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение