Подруга Божены Рынски поделилась фактами из последних дней жизни Малашенко

«Вчера мы много переписывались с Боженой. Она тревожилась за его жизнь, не могла объяснить его внезапный утренний отъезд из Риги в Испанию, ведь накануне они играли в скрэбл, гуляли с собакой, пожелали друг другу "спокойной ночи". А утром он исчез. Как теперь стало понятно, навсегда», — написала Кричевская в Facebook.

По словам журналистки, она не верит, что Малашенко погубили «изнурительный бракоразводный процесс, раздел имущества, потеря состояния и прочее».

«Я знаю эту семью и эти отношения. Главным образом, отношение Божены к Игорю. И, поверьте, с такой подругой, с таким мощным тылом и поддержкой, можно пережить и не такое», — написала она.

Кричевская выразила уверенность, что Игоря Малашенко погубила депрессия, с которой он давно боролся, а любовь Божены Рынски «продлила его жизнь на целых восемь лет».

Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался в ночь на 25 февраля в своем доме в Испании.

Друзья Малашенко рассказали, что он покончил с собой. Тело бывшего медиаменеджера, по информации «КП», обнаружила экономка. Mash сообщает, что причиной смерти стало удушение.