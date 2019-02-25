Собчак сделала признание после смерти Малашенко

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Коллеги Игоря Малашенко подтвердили сообщения о его смерти 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Информацию о смерти Игоря Малашенко подтвердили его коллеги.
Умер Игорь Малашенко
Журналист Тимур Валеев, работавший с Малашенко во время предвыборной кампании Ксении Собчак, сообщил, что он умер ночью у себя дома в Испании.
«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью», — сказал он агентству «Москва»
Валеев также подтвердил информацию о его самоубийстве.
«Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой», — сказал он.
О самоубийстве Малашенко сообщила также Ксения Собчак.
«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб… rip», — написала она в Telegram.
Игорь Малашенко — российский политолог и медиаменеджер, был одним из создателей телеканала НТВ, занимал посты генерального директора РГТРК «Останкино» (1992), ТОО «Телекомпания „НТВ“» (1993-1997), телеканала RTVi (2001-2009).
Занимался PR Бориса Ельцина во время предвыборной кампании 1996 года, возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак в период ее президентской кампании 2018 года.
С 2011 года гражданской женой Малашенко была журналистка Божена Рынска, осенью 2018 года они официально оформили свой брак.
Комментарии34
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Испания
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