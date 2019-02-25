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Умер политолог Игорь Малашенко 

Рамблер 2 часа назад
В Испании в возрасте 64 лет скончался один из основателей НТВ Игорь Малашенко. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, информацию также подтвердили источники «Ведомостей».
По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.
Игорь Малашенко — российский политолог и медиаменеджер, был одним из создателей телеканала НТВ, занимал посты генерального директора РГТРК «Останкино» (1992), ТОО «Телекомпания „НТВ“» (1993-1997), телеканала RTVi (2001-2009).
Занимался PR Бориса Ельцина во время предвыборной кампании 1996 года, возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак в период ее президентской кампании 2018 года.
С 2011 года гражданской женой Малашенко была журналистка Божена Рынска, осенью 2018 года они официально оформили свой брак.
Общество , Видео , Борис Ельцин , Ксения Собчак , Игорь Малашенко , НТВ , Испания
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