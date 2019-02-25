Умер политолог Игорь Малашенко

Испании в возрасте 64 лет скончался один из основателей НТВ Игорь Малашенко . Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, информацию также подтвердили источники «Ведомостей».

По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.

Игорь Малашенко — российский политолог и медиаменеджер, был одним из создателей телеканала НТВ, занимал посты генерального директора РГТРК «Останкино» (1992), ТОО «Телекомпания „НТВ“» (1993-1997), телеканала RTVi (2001-2009).

Занимался PR Бориса Ельцина во время предвыборной кампании 1996 года, возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак в период ее президентской кампании 2018 года.

С 2011 года гражданской женой Малашенко была журналистка Божена Рынска, осенью 2018 года они официально оформили свой брак.