Умер муж Божены Рынски

Умер Игорь Малашенко

Испании в возрасте 64 лет скончался политолог Игорь Малашенко . Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.