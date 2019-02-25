Умер муж Божены Рынски

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Умер Игорь Малашенко 

Рамблер 14 минут назад
В Испании в возрасте 64 лет скончался политолог Игорь Малашенко. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.
Общество , Видео , Игорь Малашенко , Испания
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