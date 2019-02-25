Умер муж Божены Рынски

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Умер Игорь Малашенко
Рамблер
14 минут назад
Комментарии
17
В
Испании
в возрасте 64 лет скончался политолог
Игорь Малашенко
. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.
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