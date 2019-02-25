Петербургские власти поздравили блокадницу с 850-летием

Пожилая жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга получила от муниципальных депутатов открытку, где ее поздравили с "850-м юбилеем", передает "Фонтанка.ру"

Отмечается, что под текстом поздравления подписались минимум три человека из руководства округа.

Текст начинается с обращения к женщине как к "уважаемому".

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"Уважаемый Анна Михайловна! … 850 лет — знаменательная веха в жизни человека", — говорится в поздравлении.

Родственница жительницы Петербурга уточнила, что на самом деле его бабушке исполнилось 80 лет.