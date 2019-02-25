Антипрививочникам запретили зарабатывать на YouTube

YouTube запретил противникам прививок зарабатывать деньги, рассказал BuzzFeed представитель видеосервиса.

По его словам, политика безопасности YouTube относительно видео, которые могут сопровождаться рекламой и, соответственно, приносить их авторам деньги, «строга», а ролики, продвигающие идеи антипрививочного движения, ее нарушают.

Представитель YouTube пообещал предотвращать показ рекламы перед видео, которые поощряют отказ от вакцинации, так как это опасно и вредно.

«Мы энергично обеспечиваем соблюдение политики безопасности, а если находим видео, которое нарушает ее, немедленно отключаем рекламу», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель сервиса пообещал шире распространить практику информирования пользователей о необходимости вакцинации. В настоящее время YouTube сопровождает цитатами и ссылками на статьи из «Википедии» лишь видео против прививок от кори, свинки и краснухи.