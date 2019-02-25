В Башкирии заменили напечатанные с ошибкой баннеры к 23 февраля

Изготовитель праздничных баннеров, который на 23 февраля распечатал два плаката с орфографической ошибкой, написав "Башкортостан чевствует героев", перепечатал новые за свой счет и устанавливает их в Кармаскалинском районе республики, сообщили РИА Новости в районной мэрии.

Ранее в социальных сетях появилось изображение баннера с надписью "Башкортостан чевствует героев", установленный на территории Кармаскалинского района региона. Под надписью изображен командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов.

По словам представителя мэрии Кармаскалинского района, орфографическую ошибку заметили еще в субботу и сняли плакаты.