Изготовитель праздничных баннеров, который на 23 февраля распечатал два плаката с орфографической ошибкой, написав "Башкортостан чевствует героев", перепечатал новые за свой счет и устанавливает их в Кармаскалинском районе республики, сообщили РИА Новости в районной мэрии.
Ранее в социальных сетях появилось изображение баннера с надписью "Башкортостан чевствует героев", установленный на территории Кармаскалинского района региона. Под надписью изображен командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов.
По словам представителя мэрии Кармаскалинского района, орфографическую ошибку заметили еще в субботу и сняли плакаты.
"Баннеры были сняты в субботу, как только увидели ошибки. Эти плакаты заказала местная администрация в частной типографии. На макете, который мы ему предоставили, ошибок не было. Сегодня изготовитель уже распечатал новые за свой счет и сейчас везет их для установки на месте, где они должны были быть", — сказал собеседник агентства.