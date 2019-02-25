Венедиктов сообщил о предстоящих выборах главного редактора «Эха Москвы»

Главный редактор и акционер «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о запланированных на конец марта выборах главного редактора радиостанции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выборы главного редактора "Эха Москвы" собранием журналистов в связи с истечением срока договора назначены на 28 марта 2019 года», — сообщил Венедиктов, добавив, что главный редактор будет избран сроком на пять лет.

«В соответствии с уставом ЗАО "Эхо Москвы", любые 5 журналистов могут выдвинуть любого и акционеры имеющие более 5% тоже», — пояснил Алексей Венедиктов RNS. Он подчеркнул, что на данный момент «пока вообще никого» не предложено в качестве кандидатур на пост главного редактора.

«Я никого как акционер предлагать не буду. Если меня выдвинут, я соглашусь баллотироваться независимо от наличия других кандидатов», — сообщил Венедиктов.