Башкирский город Сибай находится на пороге экологической катастрофы. Пробы воздуха показывают превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в десятки раз. Жителям выдают маски и активированный уголь.
Администрация города предлагает тем, кто проживает в зоне загазованности, отправиться в пункт временного размещения. Для перевозки жителей подготовлены два автобуса «ПАЗ», сообщает «Политика сегодня».
Режим повышенной готовности из-за смога и серного запаха введён в Сибае в декабре 2018 года. Источником загрязнения воздуха стала тлеющая руда, которую пока не удаётся потушить.
О ситуации в городе стало известно после того, как один из его жителей записал видеообращение к президенту Владимиру Путину. Как ранее писал News.ru, в ходе проверки было установлено, что Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК», владеющий карьером, где добывалась руда, не принял исчерпывающих мер по предотвращению самовозгорания. Предприятию предписано устранить выявленные нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу по экологической ситуации в городе.