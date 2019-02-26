Администрация Сибая приготовилась к эвакуации жителей

Башкирский город Сибай находится на пороге экологической катастрофы. Пробы воздуха показывают превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в десятки раз. Жителям выдают маски и активированный уголь.

Администрация города предлагает тем, кто проживает в зоне загазованности, отправиться в пункт временного размещения. Для перевозки жителей подготовлены два автобуса «ПАЗ», сообщает «Политика сегодня».

Режим повышенной готовности из-за смога и серного запаха введён в Сибае в декабре 2018 года. Источником загрязнения воздуха стала тлеющая руда, которую пока не удаётся потушить.