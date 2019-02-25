Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman

Шутки Comedy Woman, по словам заявителя, оскорбляют память о Великой Отечественной войне, а ее авторы «отрицают результаты Нюрнбергского трибунала». Действия создателей шоу направлены «на реабилитацию нацизма в сознании российской молодежи», считает внук Карбышева. В подтверждение своей мысли он приводит другие сценки юмористического шоу. В частности, выступление под названием «Первое поражение Гитлера», по сюжету которого гражданская супруга фюрера Ева Браун предлагает мужу «подлечиться» в клинике Тель-Авива, чтобы поднять «половую потенцию» Гитлера. В сценке произносится фраза «Нам надо сменить обстановку. Пойдем на кухню и я надену костюм Сталина».

«При этом в зале показаны молодые курсанты военного училища, которые смеются и аплодируют актерам в костюмах с нацистской символикой», — сетует заявитель.

Он также ссылается на психолого-лингвистическую экспертизу, проведенную членом-корреспондентом Российской Академии образования, профессором, руководителем направления Института изучения детства Виктором Слободчиковым и доцентом кафедры общей и прикладной психологии Российского православного университета имени Иоанна Богослова, кандидатом психологических наук по фамилии Храмова. В их исследовании говорится, что проект «является частью психо-исторической войны, ведущейся против России». Эта война направлена на подрыв духовно-нравственного строя личности россиян, говорится в заключении, которое цитируется в заявлении Карбышева.

Помимо этого он считает, что Comedy Woman умышленно пропагандирует гомосексуализм. На это, по его мнению, указывает то, что среди актеров шоу есть гомосексуал.