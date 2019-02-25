В Сети обсудили «минуту со ста секундами» из программы Киселева

Интернет-пользователи обратили внимание на выпуск «Вестей недели», в котором телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о возможных целях ракеты «Циркон» в США . В программе предлагалось установить ракеты на подлодках вдоль океанских побережий США.

Киселев заявил, что на каждой субмарине можно разместить по 40 пусковых установок ракет «Циркон». В таком случае, по его словам, в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия окажутся центры принятия решений США.

«Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко.

Скажем, еще 400. Итого 800. «Циркон» летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров «Циркон» затратит чуть меньше пяти минут», — рассказал ведущий.

На графике «Вестей недели» время подлета ракет к цели оценили в четыре минуты и 36 секунд.

«Задачка для школьника третьего класса», — отметил ведущий.

Однако у интернет-пользователей возникли вопросы к расчетам.

«Посчитайте правильно, пожалуйста», — отметила пользовательница Facebook Felia Olshevets (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Как всегда забыли про кривизну земли, не впервой!» — написал Заир Смедля.

«В нашей минуте — сто секунд! Што не так?» — добавил Максим Возовой.

Пользователь Victoras Selukovas отметил, что «как честный программист» поделил 276 / 3600, домножил на 11 и получил чуть большую дистанцию.

«Сразу решил, что пока эта дура разгоняется, часть пути для 4:36 теряется. А оно вона как: (» — отметил он.

Киселев говорил, что «Вести недели» решили посчитать время подлета ракет к цели, так как это советовал сделать американцам президент РФ Владимир Путин

«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны», — заявил Путин в послании Федеральному собранию.

Президент рассказал, что гиперзвуковая морская ракета «Циркон», над которой работают в России, будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров.