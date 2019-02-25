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В Сети обсудили «минуту со ста секундами» из программы Киселева 

Рамблер 50 минут назад
Интернет-пользователи обратили внимание на выпуск «Вестей недели», в котором телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о возможных целях ракеты «Циркон» в США. В программе предлагалось установить ракеты на подлодках вдоль океанских побережий США.
Киселев заявил, что на каждой субмарине можно разместить по 40 пусковых установок ракет «Циркон». В таком случае, по его словам, в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия окажутся центры принятия решений США.
«Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко.
Скажем, еще 400. Итого 800. «Циркон» летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров «Циркон» затратит чуть меньше пяти минут», — рассказал ведущий.
На графике «Вестей недели» время подлета ракет к цели оценили в четыре минуты и 36 секунд.
«Задачка для школьника третьего класса», — отметил ведущий.
Однако у интернет-пользователей возникли вопросы к расчетам.
«Посчитайте правильно, пожалуйста», — отметила пользовательница Facebook Felia Olshevets (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Как всегда забыли про кривизну земли, не впервой!» — написал Заир Смедля.
«В нашей минуте — сто секунд! Што не так?» — добавил Максим Возовой.
Пользователь Victoras Selukovas отметил, что «как честный программист» поделил 276 / 3600, домножил на 11 и получил чуть большую дистанцию.
«Сразу решил, что пока эта дура разгоняется, часть пути для 4:36 теряется. А оно вона как: (» — отметил он.
Киселев говорил, что «Вести недели» решили посчитать время подлета ракет к цели, так как это советовал сделать американцам президент РФ Владимир Путин.
«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны», — заявил Путин в послании Федеральному собранию.
Президент рассказал, что гиперзвуковая морская ракета «Циркон», над которой работают в России, будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров.
Комментарии51
Общество , Видео , Дмитрий Киселев , Владимир Путин , США
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