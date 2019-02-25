Милонов заявил, что ему не интересна жалоба Шнурова, с которой музыкант обратился к Володину

Фото: Говорит Москва

По мнению юриста, высказывания депутата дискредитируют государственную власть, а требование запретить творчество группы «Ленинград» может нарушать статью Конституции РФ , гарантирующую гражданам свободу творчества. В интервью «Говорит Москва » Милонов заявил, что не видит в случившемся предмета для разговора. «Когда будет предмет для публичного разговора, тогда и сможем это обсудить. Шнуров, к тому же и Добрынин, всё с ними, в общем, понятно. Добрынин — это такой понятный персонаж. Мне это не интересно». В своём заявлении адвокат Добрынин просит Володина дать «публичную и предметную» оценку высказываниям Милонова. Он ссылается на публикации в СМИ, где Депутат называет творчество «Ленинграда» «вредительским» и «ядом в городском колодце», а лидера группы Шнурова — «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком. «В течение следующих суток указанная статья была распространена, что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы "Ленинград" в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова С. В. как музыкального исполнителя», — говорится в жалобе Добрынина.