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Роспотребнадзор проверит данные о червях в конфетах в Новокузнецке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор после согласования с прокуратурой проведет проверку информации о том, что жители Новокузнецка обнаружили червей в конфетах, купленных в сетевых магазинах, сообщил РИА Новости в понедельник представитель управления службы по Кемеровской области.
В минувшие выходные дни в паблике "Новокузнецк онлайн" появилось сообщение о "живых" конфетах с червями, которые якобы купил один из подписчиков сообщества в местном сетевом магазине. После этого местные жители стали сообщать, что сталкивались с подобным при покупке конфет и в других магазинах. Сообщение вызвало резонанс в социальных сетях и СМИ.
"Жалоба об этом не поступала ни в областное управление, ни в территориальный отдел Роспотребнадзора в Новокузнецке. Но мы взяли эту информацию в разработку. Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки", — сказал представитель Роспотребнадзора, уточнив, что проверка, скорее всего, начнется уже в понедельник.
В прокуратуре региона РИА Новости пояснили, что все внеплановые проверки в рамках соблюдения федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Роспотребнадзор обязан согласовать с прокуратурой, и в случае правильного оформления документов такое разрешение будет получено в очень короткие сроки.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Новокузнецк
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