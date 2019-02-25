Роспотребнадзор проверит данные о червях в конфетах в Новокузнецке

В минувшие выходные дни в паблике "Новокузнецк онлайн" появилось сообщение о "живых" конфетах с червями, которые якобы купил один из подписчиков сообщества в местном сетевом магазине. После этого местные жители стали сообщать, что сталкивались с подобным при покупке конфет и в других магазинах. Сообщение вызвало резонанс в социальных сетях и СМИ.

"Жалоба об этом не поступала ни в областное управление, ни в территориальный отдел Роспотребнадзора в Новокузнецке. Но мы взяли эту информацию в разработку. Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки", — сказал представитель Роспотребнадзора, уточнив, что проверка, скорее всего, начнется уже в понедельник.

В прокуратуре региона РИА Новости пояснили, что все внеплановые проверки в рамках соблюдения федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Роспотребнадзор обязан согласовать с прокуратурой, и в случае правильного оформления документов такое разрешение будет получено в очень короткие сроки.