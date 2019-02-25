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Адвокат Бутиной рассказал об уникальности случая с россиянкой в США 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT отметил, что случай его клиентки является уникальным, потому что девушка не имеет никаких связей со спецслужбами.
«Это странное дело, в данном случае у неё (Бутиной. — RT) нет никаких связей со спецслужбами, она просто гражданка России, которая действовала в качестве агента, так что это в некотором роде уникальный случай», — сказал он.
В настоящее время цель россиянки — вернуться к семье, добавил Дрисколл, и над этим защита работает.
Адвокат подчеркнул, что когда в США расследовался случай с Анной Чапман, ставшей одним из фигурантов «шпионского скандала» в 2010 году, девушка была передана России «в течение нескольких дней после её ареста».
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