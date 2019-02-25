Адвокат Бутиной рассказал о здоровье россиянки 

Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал, что состояние девушки улучшилось.
«Я вижу её пару раз в неделю, виделся с ней в среду… Она в порядке, она больше не в одиночном заключении», — отметил он.
По словам Дрисколла, Бутина обрела больше уверенности и оптимизма.
«Физическое состояние хорошее, хоть психически это всегда тяжело в тюремном заключении, это нехватка контроля, к которому большинство граждан привыкли, в тюрьме нет никакой свободы», — заключил юрист.