Адвокат Бутиной рассказал о здоровье россиянки

Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал, что состояние девушки улучшилось.

«Я вижу её пару раз в неделю, виделся с ней в среду… Она в порядке, она больше не в одиночном заключении», — отметил он.

По словам Дрисколла, Бутина обрела больше уверенности и оптимизма.