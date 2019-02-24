Стоматолог создает из удаленных зубов скульптуры 

Стоматолог из Азербайджана Закир Джафаров увлекается необычным хобби: он воссоздает из удаленных зубов знаменитые на весь мир скульптуры — Эйфелева башня, пирамида Хеопса и другие известные достопримечательности выполнены полностью из зубов пациентов с их согласия. Для изготовления своих произведений доктор использует специальную технологию: сначала удаленные зубы он помещает на несколько месяцев в сосуд с хлорированной водой, затем создает каркас будущей скульптуры и только потом приступает к наклеиванию зубов. По утверждению создателя уникальных творений, на каждую фигуру у него уходит от трех до четырех тысяч человеческих зубов. Сейчас мастер планирует воссоздать Московский Кремль.