Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские чиновники согласовали гей-парад «на всякий пожарный» и пожалели 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Администрация города Богучара (Воронежская область) не подтвердила информацию о проведении гей-парада 7 марта, о котором говорилось в ранее опубликованном документе в Telegram-канале Baza. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Появившийся в интернете документ о проведении акции в Богучаре датирован 22 февраля. В нем прописан маршрут шествия, цель которого — «привлечение внимания общества и власти к проблемам соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств». На бумаге стоит подпись мэра города Ивана Нежельского.
В пресс-службе администрации города изданию сказали, что данные о согласовании гей-парада не соответствуют действительности. Позже глава города пояснил, что документ был направлен руководству пожарной части «на всякий пожарный случай» и «для внутреннего пользования».
По факту утечки будет проведено внутреннее расследование.
В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет на проведение гей-парадов в России. Согласно решению ЕСПЧ, Москва нарушила статью 13 и 14 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, несколько раз подряд запретив фигурантам по делу «Алексеев и другие против России» провести ЛГБТ-акции в разных городах.
Последние новости
Путина попросили проконтролировать дело арестованного американского инвестора Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman Появилась карта метро будущего
Комментарии
Общество , ЕСПЧ , Богучар , Воронежская Область
Читайте также
Видео
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Внук Карбышева решил засудить Comedy Woman
Общество
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму
Украина В мире
«Руки-базуки» решился на «тяжелейшую операцию»
Шоу-бизнес
Стриптиз в Парке Горького привел к проверке
Новости Москвы
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
«Можете не орать?»: Самбурская сорвалась на зрителях
Шоу-бизнес
Во время «Оскара» случилось ЧП
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение