Российские чиновники согласовали гей-парад «на всякий пожарный» и пожалели

Администрация города Богучара Воронежская область ) не подтвердила информацию о проведении гей-парада 7 марта, о котором говорилось в ранее опубликованном документе в Telegram-канале Baza. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Появившийся в интернете документ о проведении акции в Богучаре датирован 22 февраля. В нем прописан маршрут шествия, цель которого — «привлечение внимания общества и власти к проблемам соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств». На бумаге стоит подпись мэра города Ивана Нежельского.

В пресс-службе администрации города изданию сказали, что данные о согласовании гей-парада не соответствуют действительности. Позже глава города пояснил, что документ был направлен руководству пожарной части «на всякий пожарный случай» и «для внутреннего пользования».

По факту утечки будет проведено внутреннее расследование.