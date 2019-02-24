Вместо постановки «Посвящение Еве» сегодня состоялся творческий вечер Евгения Князева.
Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.
По его словам, 85-летний Василий Лановой не смог сыграть из-за нездоровья.
Проблемы возникли и в эту пятницу, когда народному артисту стало плохо перед спектаклем «Последние луны». Прибывшие врачи скорой обнаружили повышенное давление и выходить на сцену запретили. Руководство театра в экстренном порядке решило показать только одну часть спектакля, в которой Лановой не занят.
Как сказал директор Театра имени Вахтангова, зрители с пониманием отнеслись к возникшей ситуации, но три человека устроили скандал в фойе из-за показа неполноценного спектакля.