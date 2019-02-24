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В Театре Вахтангова отменили спектакль из-за плохого самочувствия Ланового 

Говорит Москва + ещё 4 50 минут назад
Фото: ТАСС
Вместо постановки «Посвящение Еве» сегодня состоялся творческий вечер Евгения Князева.
Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.
По его словам, 85-летний Василий Лановой не смог сыграть из-за нездоровья.
Проблемы возникли и в эту пятницу, когда народному артисту стало плохо перед спектаклем «Последние луны». Прибывшие врачи скорой обнаружили повышенное давление и выходить на сцену запретили. Руководство театра в экстренном порядке решило показать только одну часть спектакля, в которой Лановой не занят.
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Как сказал директор Театра имени Вахтангова, зрители с пониманием отнеслись к возникшей ситуации, но три человека устроили скандал в фойе из-за показа неполноценного спектакля.
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