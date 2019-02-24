Путин поручил сохранить историческую застройку Боровска

В октябре в Боровске снос домов, представляющих историческую ценность, вызвал большой резонанс. Дошло до того, что скандалом заинтересовались следователи СК России , начавшие по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проверку. Тема сохранения исторической среды в Боровске прозвучала на предыдущем заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству: председатель ЦС Общества охраны памятников Артем Демидов передал Владимиру Путину документы, связанные с сохранением исторической среды в Боровске.

— Министерство культуры разрабатывает проект исторического поселения, а глава города уже торопится побыстрее снести эти, как им кажется, ветхие дома, пока министерство культуры еще не издало соответствующий приказ, — заметил тогда же Демидов.

Теперь у местных властей, похоже, обратного пути нет. По словам главы администрации города Михаила Климова, сохранить уникальный город — задача сложная, но "мы ее действительно хотим решить". Чиновник уверяет, что и сам хочет сохранить историческую застройку — "объекты, которые являются градоформирующими и средовыми".

На словах местные власти готовы к совместной работе с общественностью. Климов уверяет, что власть и энтузиасты "начали слышать друг друга", мол, "не будет диалога — не будет ничего". Однако реальный диалог пока не складывается. Так, мэрия отобрала помещения у НКО "Культурный исторический центр", где размещались картинная галерея, краеведческий музей и театр для особенных детей.

— Мы считаем, что нас так наказали за то, что не дали снести дома, — рассказал "РГ" председатель Калужского областного отделения ВООПИК Владимир Кобзарь. — Попросили предоставить нам один из домов, предназначенных под снос, — у нас же НКО социальной направленности. Мы готовы восстановить дом, разместить там музей — у нас есть экспонаты, словом, сделать культурный объект. Но ситуация складывается некрасивая.

К совместной работе с общественностью местные власти готовы пока только на словах

При этом проверка областной прокуратуры установила незаконность действий боровских властей. Общественники настаивают на открытости всех решений, связанных с сохранением исторической среды. Говорят, что есть фонды, готовые вложить средства в реставрацию исторической застройки — нужен только инвестпроект и четко обозначенные суммы. Однако, как рассказал Кобзарь, лишь только речь зашла об инвесторах, оценка зданий, формирующих уникальность Боровска и требующих дорогостоящей реставрации, выросла в разы — до нескольких десятков тысяч рублей.

Но этот рост стоимости недвижимости, вдруг превратившейся из ветхих домов под снос в культурное наследие, касается лишь потенциальных покупателей. Жильцы же наблюдают процесс строго обратный. Так, инвалид с детства Константин Мечковский с 2013 года добивается справедливости. Он живет в доме N 2 по улице Энгельса с хорошо сохранившейся лепниной и настоящим паркетом. В 2006 году в доме был капремонт, теперь же его признают негодным для проживания и определяют под снос, ссылаясь на решение комиссии от 2009 года. Удивительно, но в справке, выданной Мечковскому из архива Калужской области в августе прошлого года, говорится, что нет документов о признании этого дома аварийным. Жильцы всего лишь просили подвести газ. Тем не менее всех переселили. Константин остался один — его не устроила предложенная квартира на окраине. Но власти выживают человека всеми доступными способами — отключают свет, грозят выселением. Так, 24 декабря 2018 года ему предложили своими силами отреставрировать весь дом до 25 января 2019 года. В противном случае он должен освободить квартиру. Компенсацию готовы выплатить: за принадлежащую Константину четвертую часть дома площадью 40 квадратных метров — 774 790 рублей.

— Власти нам говорят одно, а делают другое. Они больше не спорят — просто молчат и ждут, когда шум утихнет, — говорит Владимир Кобзарь.

После обсуждения боровского скандала на Совете при президенте в калужский ВООПИК стали приходить письма из других регионов со словами, что они подарили людям надежду. Боровская история показала, что усилия энтузиастов небесполезны, главное — не опускать руки.