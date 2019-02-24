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Директор обвинила школьников в кражах булочек 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
В одной из школ Челябинска директор обвинила одиннадцатиклассников в кражах булочек из столовой. Аудиозапись её эмоциональной речи попала в сеть.
«Мне крайне омерзительно, простите за грубое слово, ловить одиннадцатиклассника за руку, ворующего булочку или порцию со стола. Это называется «нищета подкралась незаметно»», — цитирует её Ura.ru.
Также она предупредила, что все эти случаи зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Ранее News.ru писал, что эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), опросив более 3000 респондентов, выяснили, что практически каждому пятому школьнику руководство учебного заведения запрещает приносить с собой домашнюю еду, а 2% опрошенных были вынуждены сменить место обучения детей из-за проблем с питанием. Большинство же опрошенных школьные столовые не посещают, предпочитая перекус бутербродами.
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