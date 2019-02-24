Милонов предложил подавшей на него в суд «ведьме» осиновый кол вместо денежной компенсации

Ранее Алёна Полынь (настоящее имя Елена Суликова) подала иск к депутату о защите чести и достоинства.

Поводом для этого стала ссора с депутатом Госдумы Виталием Милоновым , которая произошла во время пресс-конференции. Мероприятие состоялось 22 января этого года и было посвящено инициативе запретить в России деятельность «оккультно-магического характера». Теперь считающая себя «ведьмой» женщина требует выплатить один рубль компенсации.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов, вместо денег он готов дать ей осиновый кол.

«Нормальная ведьма что-нибудь другое попыталась бы сделать. Думаю, дела этой Полынь совсем плохи. Я готов ей выдать осиновый кол, чтобы после прекращения земного пути соратники вбили его, чтобы она нежитью не обернулась. Она мне больше напоминает жуликоватую мошенницу, которая пытается что-то сляпать, но у неё не получается, и она очень злиться; поэтому использует элементы пиара для продвижения своих инфернальных возможностей».

Алёна Полынь уже судилась с телеканалом «Россия 24», в эфире которого Виталий Милонов уличил её в денежных махинациях.