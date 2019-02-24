Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов предложил подавшей на него в суд «ведьме» осиновый кол вместо денежной компенсации 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: villemilonov / Instagram
Ранее Алёна Полынь (настоящее имя Елена Суликова) подала иск к депутату о защите чести и достоинства.
Поводом для этого стала ссора с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, которая произошла во время пресс-конференции. Мероприятие состоялось 22 января этого года и было посвящено инициативе запретить в России деятельность «оккультно-магического характера». Теперь считающая себя «ведьмой» женщина требует выплатить один рубль компенсации.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов, вместо денег он готов дать ей осиновый кол.
«Нормальная ведьма что-нибудь другое попыталась бы сделать. Думаю, дела этой Полынь совсем плохи. Я готов ей выдать осиновый кол, чтобы после прекращения земного пути соратники вбили его, чтобы она нежитью не обернулась. Она мне больше напоминает жуликоватую мошенницу, которая пытается что-то сляпать, но у неё не получается, и она очень злиться; поэтому использует элементы пиара для продвижения своих инфернальных возможностей».
Алёна Полынь уже судилась с телеканалом «Россия 24», в эфире которого Виталий Милонов уличил её в денежных махинациях.
«Виталий Милонов меня оскорбил. Он использовал такие слова, которые преследуются по закону. Поэтому я буду подавать на него в суд. На пресс-конференции Милонов сказал, что я ем людей, являюсь мошенницей, на меня надо надеть наручники. Сейчас я передала все данные своему адвокату, — прокомментировала Полынь свой новый иск.
Говорит Москва: последние новости
Актёр Алексей Серебряков обвинил Россию в развязывании войн В центре Петербурга феминистки провели антивоенную топлес-акцию Жители Севастополя рассказали о срыве мероприятий ко Дню защитника отечества из-за мороза
Комментарии6
Общество , Виталий Милонов , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в искусственную кому
Шоу-бизнес Общество
СМИ сообщили об угоне пассажирского самолета
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
«Живут как зомби»: Панин о скандале с Серебряковым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение