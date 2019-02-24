Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовчанин продаёт купюру с автографом Горбачёва за 2 млн 

News.ru + ещё 3 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Ростова-на-Дону продаёт купюру с автографом последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва за 2 миллиона рублей.
«Михаил и Раиса Горбачевы приезжали в Ростов в 1996 году. Тогда они остановились в гостинице «Интурист» на улице Большой Садовой, где я подрабатывал маляром. Заметив их, я подошел и попросил расписаться на 10-тысячной купюре», — рассказал продавец порталу Donday.
Соответствующее объявление появилось на популярном сайте Avito. На купюре также присутствует подпись супруги Горбачёва. Мужчина добавил, что продаёт банкноту из-за жилищных проблем. Он собирается приобрести новую квартиру.
Как писал News.ru, выход России и США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает безопасности всех стран, а также ведёт к хаотичности и непредсказуемости мировой политики. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв, который в 1987 году подписал документ с американским коллегой Рональдом Рейганом.
News.ru: последние новости
Как Виталий Калоев добивался извинений за гибель семьи Дюжев отреагировал на слова Серебрякова о России Директор обвинила школьников в кражах булочек
Комментарии
Общество , Михаил Горбачев , Раиса Горбачева , Рональд Рейган , КПСС
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Голикова рассказала, как в столбик считала пенсии с Путиным
Политика
Угонщика самолета в Дубай задержали
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение