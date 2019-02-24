Ростовчанин продаёт купюру с автографом Горбачёва за 2 млн

«Михаил и Раиса Горбачевы приезжали в Ростов в 1996 году. Тогда они остановились в гостинице «Интурист» на улице Большой Садовой, где я подрабатывал маляром. Заметив их, я подошел и попросил расписаться на 10-тысячной купюре», — рассказал продавец порталу Donday.

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте Avito. На купюре также присутствует подпись супруги Горбачёва. Мужчина добавил, что продаёт банкноту из-за жилищных проблем. Он собирается приобрести новую квартиру.