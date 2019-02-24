Житель Ростова-на-Дону продаёт купюру с автографом последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва за 2 миллиона рублей.
«Михаил и Раиса Горбачевы приезжали в Ростов в 1996 году. Тогда они остановились в гостинице «Интурист» на улице Большой Садовой, где я подрабатывал маляром. Заметив их, я подошел и попросил расписаться на 10-тысячной купюре», — рассказал продавец порталу Donday.
Соответствующее объявление появилось на популярном сайте Avito. На купюре также присутствует подпись супруги Горбачёва. Мужчина добавил, что продаёт банкноту из-за жилищных проблем. Он собирается приобрести новую квартиру.
Как писал News.ru, выход России и США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает безопасности всех стран, а также ведёт к хаотичности и непредсказуемости мировой политики. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв, который в 1987 году подписал документ с американским коллегой Рональдом Рейганом.