Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России

Запашный отреагировал на обвинения Серебрякова в адрес России

"Нет, ну, молодец же! Живет в Канаде, снимается в России, обливает грязью страну в Великобритании! Не жизнь, а романтика", — написал Запашный в Instagram.

Ранее Серебряков в ходе выступления в Лондоне обвинил Россию в "разжигании конфликтов" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках. Кроме того, он заявил, что власти страны "переписывают историю". Коллеги артиста раскритиковали его за это высказывание. Так, актер Алексей Огурцов заявил, что Серебрякова на Западе "зомбировали" русофобией.

Это не первое антироссийское высказывание актера. В прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость, чем вызвал широкий общественный резонанс.

Серебряков прославился благодаря ролям в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан".

В 2012 году артист вместе с семьей эмигрировал в Канаду.