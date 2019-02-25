«Это предательство»: Серебрякова хотят лишить званий после критики РФ из Лондона

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян назвал слова актера Алексея Серебрякова России предательством и высказался за лишение артиста званий и регалий, передает "Дни.ру".

Депутат отметил, что критиковать свою страну лучше находясь на ее территории, причем до "наглой лжи" опускаться не следует. По мнению Манукяна, слова Серебрякова о том, что Россия якобы виновата в большинстве конфликтов в мире далеки от истины, и проверить это очень легко.

"А как это называется? Предательством! Критиковать страну нужно внутри России! Здесь осуждай, критикуй, выражай мнение, у нас свобода слова!" — сказал Манукян.

Он подчеркнул, что актер пошел на "этот непорядочный шаг" на фоне непростых отношений между Россией и Великобританией.

Серебряков обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.