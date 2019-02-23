Российского актера Алексея Огурцова возмутило высказывание актера Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы несет ответственность за ряд вооруженных конфликтов. Свое мнение он выразил РЕН ТВ.
Ранее Серебряков заявил, что российские власти виновны в разжигании войн. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.
Огурцов напомнил, что Серебряков живет в Канаде и счел это решение "легким путем".
"Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери-страны, где он вырос и получил образование, ум, разум — он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо", — сказал Огурцов.
Он также отметил, что сам является "военным человеком" и подчеркнул, что не пошел бы с Серебряковым в "разведку" из-за опасений в предательстве со стороны последнего.